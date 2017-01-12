НАПК распределило бюджетные средства для финансирования партий

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава НАПК Наталия Корчак.

"НАПК распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году. Соответствующим решением предусматривается предоставление партиям: "НФ" - 113 млн 753,5 тыс. грн, "Блок Порошенка" - 112 млн 103,6 тыс. грн, "Самопоміч" - 56 млн 394,56 тыс. грн, "Опозиційний блок" - 48 млн 467,7 тыс. грн, РПЛ - 38 млн 257,9 тыс. грн, "Батьківщина" - 29 млн 182,2 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как отметила Корчак, Объединению "Самопоміч" за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов предусмотрено 44 млн 239,94 тыс. грн.

"Тем, у кого возникают вопросы по Опоблоку, который в 2016 году отказался от государственного финансирования. На данный момент у НАПК нет ни одного заявления об отказе от финансирования", - добавила она.

По словам Корчак, после решения о распределении средств Национальное агентство на следующем заседании будет принимать решение о выделении средств партиям за первый квартал 2017 года.

Как сообщалось, 8 октября 2015 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", который предусматривает государственное финансирование уставной деятельности политических партий и возмещения расходов на предвыборную агитацию во время выборов народных депутатов Украины. Отдельные положения закона вступили в силу 1 июля 2016 года, а именно государственное финансирование партий начнется с 1 января 2017 года.

Законом также вводится обязательная ежеквартальная отчетность об имуществе, доходах, расходы и обязательстве финансового характера политических партий, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что за III и IV квартал 2016 года государственное финансирование уставной деятельности в сумме 141 млн 647 тыс. грн получили четыре из шести политических партий, представленных в Верховной Раде Украины.

Как сообщили в "Чесно" в конце октября, почти половина партий не подали свои финансовые отчёты.

В свою очередь заместитель директора Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК Олег Сытник заявил, что около 100 политических партий не знают о требовании закона относительно подачи в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) финансовых отчетов о своей деятельности.

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