В Днипре предпринимателей будут штрафовать за сосульки

В Днипре предпринимателей оштрафуют за сосульки и нерасчищенный снег. Об этом заявил исполняющий обязанности главы города Михаил Лысенко, передает Znaj.ua со ссылкой на местные СМИ.

"Магазины и прочие объекты хозяйствования крайне неэффективно убирают тротуар. Им почему-то кажется, что их магазин заканчивается дверью, а то, что рядом, никого не интересует. За то, что вовремя не убран снег, уже составили 140 админпротоколов, и в ближайшее время я их подпишу. Мне почему-то кажется, что будет принято максимальное наказание", – заявил Лысенко.

По его словам, подобной уборкой самостоятельно должны заниматься управляющие, если был подписан договор. А если магазины не будут снимать сосульки с навесов, будут заключаться админпротоколы за нарушение благоустройства города.

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