Хуг: на Донбассе на праздники во всех горячих точках стреляли ещё сильнее

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе констатирует, что в период рождественских праздников режим прекращения огня на Донбассе не соблюдался. Об этом сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в Киеве, передают "Українські новини".

"На Донбассе за последние 3 недели складывается впечатление, что те, кто приказывал стрелять и те, кто стреляли абсолютно забыли про Рождество. 7 января наши наблюдатели зафиксировали нарушения режима прекращения огня во всех известных нам "горячих точках", – сказал Хуг.

В частности, в районе Гнутово и Пищевика зафиксировано 40 разрывов снарядов, выпущенных из гранатометов, 2 взрыва в воздухе, 56 взрывов неопределенного происхождения.

В целом со 2 по 8 января 2017г наблюдатели Миссии зафиксировали 336 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Половина из них – в районе Светлодарска. Кроме того, такие случаи были в районе Мариуполя, Горловки, на участке Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", – сказал представитель миссии ОБСЕ.

Хуг отметил, что с 19 декабря 2016 года наблюдатели зафиксировали увеличение на 250% случаев использования запрещенного "минскими договоренностями" оружия, в частности, танков, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"На самом деле они зафиксировали, по меньшей мере. 3 374 взрыва с использованием указанного вооружения", – сообщил он.

Наблюдатели также зафиксировали разрушение детского сада в Луганском и разрушенное здание церкви в Дебальцево.

Также сотрудники миссии зафиксировали применение запрещенных "минскими договоренностями" минометов в районе Карловки Донецкой области.

"С помощью беспилотников над Новогригорьевкой, которая сейчас контролируется "ДНР", мы зафиксировали батарею самоходных гаубиц, из которых стреляют в направлении Светлодарска. В этом случае 31 артиллерийский снаряд был выпущен", – заявил Хуг.

Он объяснил, что довольно часто патрули не имеют возможности приехать на место событий, потому мониторинг и контроль ситуации осуществляют с помощью камер и беспилотников, передает "Укринформ".

Между тем, на участках разведения сил и средств в Станице Луганской и Золотом/Петровском, по словам Хуга, практически отсутствуют нарушения режима прекращения огня, что привело к ощутимому прекращению насилия.

Первый заместитель главы миссии ОБСЕ призвал стороны снизить уровень рисков.

Отметим, 1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.

Ранее сообщалось, что за 2016 год небоевые потери в зоне проведения Антитеррористической операции превысили боевые. Так, согласно данным Минобороны, в ходе боевых действий в зоне АТО в 2016 году погибли 211 человек, а небоевые потери составили 256 человек.

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