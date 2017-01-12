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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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Порошенко в Николаеве открыл фехтовальную школу и вручил квартиры участникам АТО
время публикации: 19:24
последнее обновление: 19:36
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Порошенко в Николаеве открыл фехтовальную школу
Порошенко в Николаеве открыл фехтовальную школу
Порошенко в Николаеве открыл фехтовальную школу

Президент Петр Порошенко приехал в Николаев с официальным визитом.

"Президент Украины Петр Порошенко приехал в Николаев и уже находится в фехтовальном зале, который он будет открывать вместе с николаевской саблисткой Ольгой Харлан", - сообщает в четверг 12 января местное издание "Преступности.НЕТ".

Во время своего выступления Порошенко назвал открываемый зал самым лучшим фехтовальным залом в Украине.

"Новый спортивный зал в Николаеве – это прочный фундамент возрождения и развития украинского фехтовальной школы. Возрождается Украинская армия, экономика, спорт и культура. Пусть этот современный спортивный объект станет гордостью каждого гражданина города Николаева", - написал глава государства в своем Facebook.

"Верю, здесь будут расти будущие звезды", - добавил Порошенко.

Ольга Харлан в свою очередь отметила, что ей два предыдущих президента только обещали построить новый спортивный зал, а Порошенко выполнил.

После этого спортсмены приступили к показательным боям.

Также президент в Николаевской ОГА вручил ключи от квартир 15 семьям участников АТО.

Напомним, украинская фехтовальщица стала бронзовой призеркой Олимпиады-2016. На Играх в Лондоне четыре года назад в соревнованиях саблисток она добилась аналогичного результата.

Как сообщалось, ранее сегодня президент Порошенко в ходе поездки в Одесскую область заявил, что принял решение назначить новым главой Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, который победил в конкурсе на занятие соответствующей должности.

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