Одесчина борется с непогодой: ограничено движение авто, запущен дополнительный поезд

По состоянию на 7 часов 12 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Остается частично ограничено движение на автодороге Одесса - Рени и Кропивницкий - Платоново. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В Одесской области остается ограничение движения всех транспортных средств на автодороге Одесса - Рени (частично) и ограничено движение для крупногабаритного автотранспорта на автодороге Кировоград (Кропивницкий, - ред.)- Платоново", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 11 января запрещено движение автомобильного транспорта на отдельных участках дорог общего пользования государственного и местного значения, на территории 11 районов области, а именно Арцызского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 091 единиц техники и 1 тыс. 763 человекка личного состава, из которых от Укравтодора задействованы 1024 единиц техники и 1529 человек, от ГСЧС - 67 единиц техники и 234 человека личного состава.

Подразделениями ГСЧС с 4 января освобождено из снежных заносов 2 тыс. 13 автомобилей (за сутки - 94 автомобиля), в которых находилось 4 тыс. 848 человек (за сутки - 149 человек).

Ситуация по состоянию проезда на автомобильных дорогах Украины пребывает на постоянном контроле ГСЧС.

По информации Министерства инфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

В Василькове Киевской области 12 января в 21:50 спасатели вытащили тросом машину скорой медпомощи, которая застряла в снеговом заносе, информирует также ГСЧС.

Из-за сложных погодных условий, осложняющих проезд по автодорогам южных районов Одесчины, руководство Укрзализныци запустило 11 января дополнительный рейс поезда Одесса - Измаил. Об этом сообщили Укринформу в пресс-центре регионального филиала "Одесская железная дорога".

"В связи со сложными метеоусловиями, закрытием трассы Одесса - Рени одесские железнодорожники назначили дополнительные рейсы поезда №686 Одесса - Измаил. В соответствии с утвержденным графиком движения, поезд до сих пор курсировал дважды в неделю. А отныне он будет курсировать ежедневно, до 21 января включительно, для перевозки всех желающих пассажиров", - отметили железнодорожники.

В пресс-службе добавили, что 6-8 января текущего во время заносов на трассе Одесса - Рени одесские железнодорожники уже пускали два дополнительных рейса поезда №686 Одесса - Измаил.

Напомним, 11 января сообщалось, что в Одесскую области вернулось ненастье. Дороги превратились в сплошное месиво из снега и грязи, а вдоль тротуаров образовались метровые сугробы.

"Обильный снег сыпал всю ночь. Коммунальщики уверяют, снегоуборочная техника работает непрерывно со вторника. Уже высыпали на дороги более 3 тонн песчано-соляной смеси, но результата смогли достичь, лишь когда ограничили въезд грузовиков в город", - отмечается в сообщении.

Спасатели говорят – на трассах области работают более 200 единиц тяжелой техники. Наиболее проблемные участки – на дорогах к Рени и Кучургану.

Cсылки по теме: