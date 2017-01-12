На Луганщине временно запретили ночные пассажирские перевозки через блокпосты

На территории Луганской области с 9 января действует запрет на перемещение через блокпосты в ночное время автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки.
Об этом в четверг 12 января сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.
"С 9 января в период времени с 22:00 до 06:00 запрещен проезд через блокпосты автотранспортным средствам, которые осуществляют пассажирские перевозки (кроме международных рейсов), в том числе нерегулярные перевозки, которые работают на заказ и в режиме "такси". Ограничения будут действовать до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
В полиции объясняют, что такие ограничения введены в связи с ростом количества случаев дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, в частности который движется в направлении линии разграничения с временно неподконтрольной территории, и с целью недопущения фактов незаконных перевозок грузов и запрещенных предметов.
Напомним, что летом 2016 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что планируется возобновить пассажирские перевозки с оккупированными территориями.
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