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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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На Луганщине временно запретили ночные пассажирские перевозки через блокпосты
время публикации: 22:19
последнее обновление: 22:19
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На территории Луганской области с 9 января действует запрет на перемещение через блокпосты в ночное время автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки.

Об этом в четверг 12 января сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

"С 9 января в период времени с 22:00 до 06:00 запрещен проезд через блокпосты автотранспортным средствам, которые осуществляют пассажирские перевозки (кроме международных рейсов), в том числе нерегулярные перевозки, которые работают на заказ и в режиме "такси". Ограничения будут действовать до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В полиции объясняют, что такие ограничения введены в связи с ростом количества случаев дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, в частности который движется в направлении линии разграничения с временно неподконтрольной территории, и с целью недопущения фактов незаконных перевозок грузов и запрещенных предметов.

Напомним, что летом 2016 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что планируется возобновить пассажирские перевозки с оккупированными территориями.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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