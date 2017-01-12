Памятник погибшим в Гуте Пеняцкой был поврежден взрывом, – полиция Львовщины

Памятник погибшим полякам, жителям села Гута Пеняцкая был поврежден в результате взрыва, сообщил в четверг, 12 января, заместитель начальника ГУ Нацполиции Украины во Львовской области Николай Самарчук, пишет Инетрфакс-Украина.

"Предварительно установлено, что памятник поврежден в результате взрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства, о чем свидетельствуют следы копоти на стелах и обломках памятника. С места события эксперты изъяли вещественные доказательства, подтверждающие эту версию", – цитирует Самарчука отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как сообщалось, 10 января в полицию поступило сообщение о частичном разрушении памятника, установленного на месте села Гута Пеняцкая, которое было уничтожено во время карательной операции гитлеровских войск в феврале 1944 года. По этому факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

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