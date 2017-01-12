Опрос: треть украинцев поддерживают право легально хранить дома оружие

16,8% украинцев согласны и 18,5% скорее согласны с тем, что граждане страны имеют право защищать собственное имущество и безопасность у себя дома, храня там огнестрельное оружие, если оно приобретено и хранится легально и под жестким контролем государства.

При этом 21,5% скорее не согласны и 31,7% не согласны с этим, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает "Интерфакс-Украина".

10,5% опрошенных согласны с тем, что их сограждане имеют право защищать свою жизнь и безопасность на улице и скрыто носить огнестрельное оружие, если оно приобретено и хранится легально и под жестким контролем государства, 13,8% - скорее согласны с этим. В то же время 40,3% с этим не согласны, а 23,4% - скорее не согласны.

При предоставлении права на защиту с помощью легального огнестрельного оружия 13,8% респондентов приобрели бы его, 13,3% - скорее приобрели бы. Но 55,1% не приобрели бы легальное огнестрельное оружие, а 11,3% - скорее не сделали бы этого.

Только 6,2% украинцев считают, что правоохранительные органы государства в полной мере справляются с обеспечением личной безопасности граждан и защитой их имущества, 31,6% считают, что они частично справляются. 31,4% опрошенных считают, что правоохранители совсем не справляются с этими функциями, еще 23,2% считают, что они частично не справляются с этим.

Опрос проводился с 3 по 12 декабря 2016 года. Было опрошено 2040 человек в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме АР Крым и неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что в декабре 2014 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №1135-1 "Об общественном оружии и боеприпасах". Законопроект предлагает предоставить право приобретать и использовать холодное и огнестрельное оружие на основании разрешения органа внутренних дел, а также определить порядок использования этого оружия.

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