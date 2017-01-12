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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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"Торнадовцы" не нападали на сотрудников Лукьяновского СИЗО, – Минюст
время публикации: 14:43
последнее обновление: 15:07
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"Торнадовцы" не нападали на сотрудников Лукьяновского СИЗО, – Минюст

Неправомерных действий со стороны подследственных бойцов расформированной роты "Торнадо" в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО в Киеве не было. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов в четверг, 12 января.

По словам Чернышова, у "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора.

"В СИЗО вчера были доставлены подследственные, которые проходят по делу "Торнадо", бывшие бойцы батальона "Торнадо". Один из подследственных, который был не согласен с ходом следствия и ходом судебных заседаний, начал высказывать свое недовольство, что их позицию не слышат и не воспринимают, после этого совершил акт привлечения внимания к своей позиции – отрезал себе часть уха", – рассказал он.

При этом замминистра подчеркнул: "Не было никаких нападений на сотрудников СИЗО, не было никаких агрессивных действий со стороны "торнадовцев".

По словам Чернышова, после инцидента "торнадовец" был доставлен в больницу, где ему пришили отрезанную часть уха, после чего вновь доставили в СИЗО.

"После этого подследственных распределили по камерам и, по состоянию на сейчас, ситуация под контролем, состояние "торнадовца" удовлетворительное", – отметил он.

При этом Чернышов отметил, что полиция, в свою очередь, расследует уголовное производство в связи с данным инцидентом. Он заверил, что ситуация была контролируемой.

Отвечая на вопрос о том, были ли со стороны сотрудников СИЗО какие либо неправомерные действия по отношению к подследственным "торнадовцам", замминистра сказал: "Со стороны подследственных не было в адрес работников СИЗО никаких замечаний и претензий. Исходя из этого, могу вам сказать, что не было неправомерных действий".

Напомним, 11 января появилось сообщение, что в Киеве "напалина охрану Лукьяновского СИЗО". Во время конфликта здание СИЗО окружала полиция для того, чтобы обеспечить порядок.

Позже стало известно, что "торнадовец" хотел отрезать себе ухо.

В то же время информация о фамилии потерпевшего отличается.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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