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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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Нацсовет запретил телеканал "Дождь": изобразили Крым российским
время публикации: 13:09
последнее обновление: 13:11
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Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российс

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности в настоящее время запретил трансляцию около тридцати пяти российских телеканалов.

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Cсылки по теме:

Право на вещание в Украине имеют 6 российских телеканалов
// NEWSru.ua // Украина // 5 октября 2016 г.

Гендиректор М1 и М2 вошёл в состав Нацсовета по вопросам телерадиовещания
// NEWSru.ua // Украина // 27 сентября 2016 г.

В Украине запретили ещё четыре российских телеканала
// NEWSru.ua // Украина // 1 сентября 2016 г.

В Украине запретили ещё 9 российских телеканалов
// NEWSru.ua // Украина // 7 июля 2016 г.

Из перечня разрешённых для ретрансляции в Украине изъяты ещё три российских телеканала
// NEWSru.ua // Украина // 14 апреля 2016 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 17 марта 2016 г.


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Четверг, 12 января 2017 г.  

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