В Украине осудили 31 российского военного, - Матиос

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет об осуждении в Украине 31 российского военнослужащего.

Об этом он сообщил в четверг 12 января в интервью " 5 каналу".

"Осуждено 57 человек, из них 31 - военнослужащий РФ", - сообщил Матиос.

Кроме того, переданы обвинительные акты против еще 27 человек, причастных к развязыванию войны в Украине.

Главный военный прокурор подчеркнул, что все доказательства военных преступлений России тщательно документируются и передаются в Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды).

По его словам, в Гаагском трибунале были шокированы количеством доказательств, предоставленных украинской стороной.

Напомним, в ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге признал серьезность доказательств Украины по делу агрессии со стороны Российской Федерации. По его словам, доказательства украинской стороны дальше пройдут процедуры Международного уголовного суда и офиса прокурора, которые могут длиться очень долго.

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