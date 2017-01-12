В Украине осудили 31 российского военного, - Матиос

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Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет об осуждении в Украине 31 российского военнослужащего.
Об этом он сообщил в четверг 12 января в интервью " 5 каналу".
"Осуждено 57 человек, из них 31 - военнослужащий РФ", - сообщил Матиос.
Кроме того, переданы обвинительные акты против еще 27 человек, причастных к развязыванию войны в Украине.
Главный военный прокурор подчеркнул, что все доказательства военных преступлений России тщательно документируются и передаются в Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды).
По его словам, в Гаагском трибунале были шокированы количеством доказательств, предоставленных украинской стороной.
Напомним, в ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге признал серьезность доказательств Украины по делу агрессии со стороны Российской Федерации. По его словам, доказательства украинской стороны дальше пройдут процедуры Международного уголовного суда и офиса прокурора, которые могут длиться очень долго.
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