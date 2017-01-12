Мартыненко заявляет, что суд постановил закрыть дело против него. НАБУ продолжает расследование

Детективы Национального антикоррупционного бюро продолжают расследование в производстве, в котором фигурирует бывший народный депутат фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко.

Об этом "Украинской правде" сообщили в четверг в пресс-службе НАБУ.

Мартыненко заявляет, что суд обязал НАБУ закрыть дело против него



"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают расследование фактов получения взяток (неправомерной выгоды) при закупках, осуществленных ГП" НАЭК "Энергоатом", – отмечают в НАБУ.

"Заявления об обязательствах Бюро закрыть это производство вроде бы по решению суда не соответствуют действительности", – говорится в комментарии.

В НАБУ отмечают, что 11 января Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты Мартыненко в закрытии указанного производства.

В свою очередь суд обязал Бюро лишь рассмотреть ходатайство представителя Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах этого рассмотрения.

Ранее в четверг пресс-служба экс-депутата распространила сообщение, что 11 января "суд обязал НАБУ закрыть уголовное производство, в котором фигурирует Мартыненко".

На днях директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство готовится в ближайшее время вынести окончательное решение в уголовном производстве, где фигурирует бывший народный депутат фракции "Народный фронт".

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отмечал, что пока оснований объявлять подозрения Мартыненко нет.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование по факту получения взяток на сумму 30 миллионов франков при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества "Skoda JS".

Мартыненко заявляет, что суд обязал НАБУ закрыть дело против него



Мартыненко заявляет, что Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро принять решение о закрытии производства, в котором он фигурирует.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на пресс-службу Мартыненко.

"11 января Соломенский районный суд Киева рассмотрел жалобу Петра Бойко – адвоката Мартыненко – и обязал НАБУ в течение 10 дней принять процессуальное решение о закрытии уголовного производства №52015000000000009 от 11.12.2015 относительно Мартыненко", – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

В пресс-службе суда подтвердили, что 11 января рассматривалась жалоба адвоката Мартыненко.

Суд признал противоправной бездеятельность одного из детективов НАБУ относительно своевременного рассмотрения ходатайства адвоката Мартыненко, а также относительно своевременного закрытия производства относительно бывшего депутата.

"...обязано процессуальное лицо стороны обвинения – детектива НАБУ и/или прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры – рассмотреть ходатайство адвоката Мартыненко и на протяжении 10 дней с момента провозглашения определения следственного судьи принять решение по результатам его рассмотрения с учетом выводов и установленных фактов, выложенных в мотивировочной части", – процитировали в пресс-службе решение суда.

Мотивировочная часть решения суда будет объявлена 16 января в 15.30.

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