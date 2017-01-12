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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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Зона АТО: горячее всего – на Мариупольском направлении

время публикации: 13:30
последнее обновление: 13:30
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За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще пятеро получили ранения. Об этом сегодня, 12 января, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник
Боевики 62 раза обстреляли позиции украинских военных. На всех трех направлениях, - мариупольском, донецком и луганском, - боевики широко применяли минометы и бронетехнику, а на последних двух направлениях обстреляли силы АТО из артиллерии
Наибольшая активность боевиков в течение минувших суток была зафиксирована на мариупольском направлении, в частности, в районе Марьинки-Красногоровки. Боевики активизировались там под вечер среды, совершив минометные обстрелы, выпустив 130 мин
На Светлодарской дуге интенсивность боевых действий уменьшилась, что отобразилось в одном обстреле боевиков - из стрелкового оружия в Луганском

За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще пятеро получили ранения. Об этом сегодня, 12 января, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Боевики 62 раза обстреляли позиции украинских военных. На всех трех направлениях, - мариупольском, донецком и луганском, - боевики широко применяли минометы и бронетехнику, а на последних двух направлениях обстреляли силы АТО из артиллерии.

На луганском направлении в Троицком оккупанты совершили череду минометных обстрелов и выпустили один артиллерийский снаряд. Также в течение 4-х часов противник обстреливал позиции сил АТО в Станице Луганской. В целом за стуки на этом направлении зафиксировано 16 обстрелов, половина из которых – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении боевые действия также велись по всему фронту. Мощные обстрелы с применением гранатометов, минометов и стрелкового оружия вновь произошли в Авдеевке. Вдоль всего периметра оккупированной Горловки боевики нарушали режим тишины 13 раз. В районе Донецкого аэропорта утром противник использовал стрелковое оружие. В Опытном украинских военных обстреливал вражеский снайпер.

На Светлодарской дуге интенсивность боевых действий уменьшилась, что отобразилось в одном обстреле боевиков - из стрелкового оружия в Луганском. Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 19 вражеских обстрелов, в том числе 5 - из тяжелого вооружения.

Наибольшая активность боевиков в течение минувших суток была зафиксирована на мариупольском направлении, в частности, в районе Марьинки-Красногоровки. Боевики активизировались там под вечер среды, совершив массированные минометные обстрелы, выпустив свыше 130 минометных мин.

"Один вражеский снаряд разорвался вблизи пятиэтажного дома в Красногоровке, в результате чего осколочное ранение получил один из местных жителей. Мужчина был госпитализирован в больницу Курахово", - отметил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 27 вражеских обстрелов, 3 из них - из тяжелого вооружения.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января ВСУ подавили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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