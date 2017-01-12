В банке Литвы лежат 30 млн долларов экс-премьера Лазаренко - СМИ

Международный проект журналистских расследований OCCRP сообщил, что литовское издание 15min.lt обнаружило в базе данных OCCRP документы, свидетельствующие о том, что на счету в банке Литвы лежат около 30 млн долларов, связанные с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается в сообщении, эти средства заморожены на счету местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.

Банк отказался комментировать эти данные.

По данным расследования, речь идет о части из порядка 200-250 млн долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Ранее счет с упомянутыми 30 млн долларами в литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который был ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году. В 2004 году был осужден в США по обвинению в отмывании денег. После выхода из тюрьмы в ноябре 2012 года, он находился в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции США, которая отказывается сообщить, когда выпустила Лазаренко на свободу.

Во времена, когда Лазаренко находился в тюрьме в США, набирало обороты дело по его активам в офшорах.

В настоящее время дело Лазаренко насчитывает огромное количество томов и существует риск, что его расследование затянется на годы, оно может попасть в суд не ранее 2018 года.

Имя Лазаренко также фигурирует в "панамских бумагах" вместе с именами Юлии Тимошенко и ее мужа.

Сам же Лазаренко заявляет, что ныне он - бедный безработный, не имеющий никакого дохода. В судебных документах, представленных ним, говорится, что он задолжал бывшему адвокату 100 тысяч долларов и живет исключительно на зарплату жены. Однако, как считает прокурор по делу Лазаренко об отмывании средств Марта Борщ, у Лазаренко есть довольно много припрятанных средств.

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