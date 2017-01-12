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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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Арестованный в оккупированном Крыму правозащитник рассказал о смерти 10 заключённых в СИЗО
время публикации: 15:36
последнее обновление: 16:34
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Арестованный в аннексированном Крыму правозащитник Эмир-Усеин Куку сообщил о смерти десяти заключенных, которым вовремя не оказали медицинскую помощь

Арестованный в аннексированном Крыму правозащитник Эмир-Усеин Куку сообщил о смерти десяти заключенных, которым вовремя не оказали медицинскую помощь.

Соответствующие данные на своей странице в соцсети Facebook опубликовал адвокат Эмиль Курбединов.

"Правозащитник Эмир-Усеин Куку за время нахождения в тюрьме - СИЗО Симферополя насчитал 10 смертей заключенных, которым вовремя не была оказана медицинская помощь", - написал адвокат.

"Даже находясь в тюрьме, мой дорогой друг и брат Эмир-Усеин продолжает мониторить права человека и фиксировать нарушения", - добавил он.

Напомним, 8 декабря 2016 года Эмир-Усеин Куку был отправлен на принудительную психиатрическую экспертизу. Позднее в тот же день подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя принял решение продлить предварительное заключение Куку до 8 февраля 2017 года.

Эмир-Усеин Куку выступает обвиняемым по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" и находится в предварительном заключении с 11 февраля 2016 года. Его обвиняют в терроризме и причастности к мусульманской политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана террористической в России.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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