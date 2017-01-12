Кравчук считает, что власть продолжает "спать в одной кровати" с бизнесом

Власть продолжает "спать в одной кровати" с бизнесом. Об этом заявил первый президент Леонид Кравчук в интервью "Фактам".
Комментируя электронные декларации чиновников, он отметил: "Удивился, насколько примитивны их взгляды и желания. Все эти коллекции часов, икон, огромные суммы наличных денег под подушкой. Они думают не о стране, а о своих карманах".
"Когда я лет 15 назад был народным депутатом, масштабы политической коррупции были поменьше, но уже тогда было ясно, с какими большими деньгами играются политики. И сегодня я пофамильно знаю, кто и сколько заносил денег партийным бонзам, чтобы попасть на проходные места избирательных списков рейтинговых политических сил. Документальных подтверждений этому у меня, к сожалению, нет, а презумпцию невиновности пока никто не отменял. Поэтому я даже Януковича не называю предателем и вором, пока не будет решения суда", - сказал он.
Пока бизнес не будет отделен от власти, порядка в стране не будет, считает Кравчук.
"К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с бизнесом. Причем спят по любви и разводиться не собираются. Поэтому у нас и появляются онищенки и другие люди, которые компрометируют всю власть и снижают ее авторитет", - отметил первый президент.
Ранее Кравчук рассказал, как можно прекратить войну на Донбассе.
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