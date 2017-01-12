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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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В Киеве задержали колядников-воров

время публикации: 12:16
последнее обновление: 12:16
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Полиция Киева поймала двух мужчин, которые под видом колядников зашли в квартиру и совершили кражу
Как сообщается на сайте столичной полиции, в ходе патрулирования Дарницкого района в поле зрения правоохранителей попали двое молодых людей с женской сумкой. Объяснить, откуда сумка у них, парни не смогли
У одного из них при поверхностном осмотре нашли грамм амфетамина

Полиция Киева поймала двух мужчин, которые под видом колядников зашли в квартиру и совершили кражу.

Как сообщается на сайте столичной полиции, в ходе патрулирования Дарницкого района в поле зрения правоохранителей попали двое молодых людей с женской сумкой. Объяснить, откуда сумка у них, парни не смогли.

У одного из них при поверхностном осмотре нашли грамм амфетамина.

Задержанные сознались в кражу, похищенную сумочку с деньгами вернули владелице квартиры.

Квартирных воров задержали. Правоохранители проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений в других районах столицы.

Начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в этом году пойдет на спад.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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