В Киеве задержали колядников-воров

Полиция Киева поймала двух мужчин, которые под видом колядников зашли в квартиру и совершили кражу.
Как сообщается на сайте столичной полиции, в ходе патрулирования Дарницкого района в поле зрения правоохранителей попали двое молодых людей с женской сумкой. Объяснить, откуда сумка у них, парни не смогли.
У одного из них при поверхностном осмотре нашли грамм амфетамина.
Задержанные сознались в кражу, похищенную сумочку с деньгами вернули владелице квартиры.
Квартирных воров задержали. Правоохранители проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений в других районах столицы.
Начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в этом году пойдет на спад.
|
Cсылки по теме:
В Киеве трое бандитов с ножом ограбили мужчину возле банкомата
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
Безоружный АТОшник получил бутылкой по голове и нож к шее, но сумел задержать разбойника
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.
На Хмельнитчине задержали банду грабителей, возглавляемую депутатом поселкового совета
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.
В Виннице мужчина заказал убийство родного брата за 5 тыс. грн
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2016 г.
В Киеве промышляла банда, которая грабила курьеров пиццы
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
Уличную преступность планируют преодолеть с помощью групп быстрого реагирования
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.
Криминальная статистика: больше всего крадут телефоны и продукты
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.