В Крыму оккупанты задержали активиста Украинского культурного центра

В четверг, 12 января, в оккупированном Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Об этом на своей странице в Facbook сообщил основатель УКЦ Леонид Кузьмин.

"Сегодня утром ФСБ задержала активиста УКЦ Андрея Виноградова", - написал Кузьмин, уточняя, что основания задержания ему неизвестны.

В то же время, в так называемом крымском управлении российского ФСБ официального подтверждения задержания Виноградова нет.

Как известно, Украинский культурный центр в Крыму был основан в мае 2015 года. 9 января 2017 года активисты центра обратились к депутатам Верховной Рады Украины с заявлением, в котором говорилось о необходимости оказания помощи в сохранении украинской культуры и языка на территории оккупированного полуострова.