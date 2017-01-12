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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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В Крыму оккупанты задержали активиста Украинского культурного центра
время публикации: 12:56
последнее обновление: 12:56
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В четверг, 12 января, в оккупированном Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Об этом на своей странице в Facbook сообщил основатель УКЦ Леонид Кузьмин.

"Сегодня утром ФСБ задержала активиста УКЦ Андрея Виноградова", - написал Кузьмин, уточняя, что основания задержания ему неизвестны.

В то же время, в так называемом крымском управлении российского ФСБ официального подтверждения задержания Виноградова нет.

Как известно, Украинский культурный центр в Крыму был основан в мае 2015 года. 9 января 2017 года активисты центра обратились к депутатам Верховной Рады Украины с заявлением, в котором говорилось о необходимости оказания помощи в сохранении украинской культуры и языка на территории оккупированного полуострова.

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Четверг, 12 января 2017 г.  
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