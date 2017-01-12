 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Закарпатье и Донецкую область снова засыплет снегом
время публикации: 20:16
последнее обновление: 20:16
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Закарпатье и Донецкую область снова засыплет снегом

На большей части территории Украины в пятницу 13 января ожидается переменная облачность, пройдет снег.

Об этом сообщает Gismeteo.

"В пятницу, 13 января, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность, пройдет снег, небольшой снег, местами с переходом в небольшой дождь, в Закарпатской и Донецкой областях — сильный снег. Осадков не предвидится лишь в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит -12...-4 С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах -5...+1 С, на юге и востоке страны воздух местами прогреется до +2...+4 С.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха в течение суток составит -4...-2 С.

Ранее сообщалось, что в результате сильных морозов в Украине умерли 40 человек. Глава профильного управления Минздрава Татьяна Тимошенко отметила, что из этих 40 случаев в медучреждениях скончалось три человека, на улице - 27 и в собственных домах – 10. Больше всего летальных случаев в результате замерзания зарегистрировано в Ровенской, Львовской и Николаевской областях.

facebook

Cсылки по теме:

Снегопады парализовали Одесскую область – СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В Украине гололёд и метели: за сутки на дорогах погибло 6 человек
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

Спасатели сообщают, что заторов из-за непогоды уже нет
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

Проезд по дорогам обеспечивают почти 1 тыс. ед. техники и более 2 тыс. дорожников. За сутки - один человек погиб и 74 пострадали
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

Украинцев ждёт пасмурная и снежная погода. На Одесчине восстановили движение фур
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 22:41
 В музее на Хортице представили два якоря XIX века, один из которых недавно нашли спецназовцы
// Культура


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 12 января 2017 г.  

Последняя новость – 22:41

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017