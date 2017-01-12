Закарпатье и Донецкую область снова засыплет снегом

На большей части территории Украины в пятницу 13 января ожидается переменная облачность, пройдет снег.
Об этом сообщает Gismeteo.
"В пятницу, 13 января, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность, пройдет снег, небольшой снег, местами с переходом в небольшой дождь, в Закарпатской и Донецкой областях — сильный снег. Осадков не предвидится лишь в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура воздуха ночью составит -12...-4 С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах -5...+1 С, на юге и востоке страны воздух местами прогреется до +2...+4 С.
В Киеве прогнозируется переменная облачность, ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха в течение суток составит -4...-2 С.
Ранее сообщалось, что в результате сильных морозов в Украине умерли 40 человек. Глава профильного управления Минздрава Татьяна Тимошенко отметила, что из этих 40 случаев в медучреждениях скончалось три человека, на улице - 27 и в собственных домах – 10. Больше всего летальных случаев в результате замерзания зарегистрировано в Ровенской, Львовской и Николаевской областях.
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