Закарпатье и Донецкую область снова засыплет снегом

На большей части территории Украины в пятницу 13 января ожидается переменная облачность, пройдет снег.

Об этом сообщает Gismeteo.

"В пятницу, 13 января, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность, пройдет снег, небольшой снег, местами с переходом в небольшой дождь, в Закарпатской и Донецкой областях — сильный снег. Осадков не предвидится лишь в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит -12...-4 С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах -5...+1 С, на юге и востоке страны воздух местами прогреется до +2...+4 С.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха в течение суток составит -4...-2 С.

Ранее сообщалось, что в результате сильных морозов в Украине умерли 40 человек. Глава профильного управления Минздрава Татьяна Тимошенко отметила, что из этих 40 случаев в медучреждениях скончалось три человека, на улице - 27 и в собственных домах – 10. Больше всего летальных случаев в результате замерзания зарегистрировано в Ровенской, Львовской и Николаевской областях.

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