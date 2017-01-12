Вторая волна гриппа в Украине ожидается с февраля до начала апреля, - Минздрав

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На данный момент зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, это связывают с зимними каникулами школьников. Об этом сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская в эфире "112 Украина".
"Вторую волну гриппа мы ожидаем начиная с февраля до начала апреля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции...", - сказала Дыхановская.
Она отметила, что сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины.
"Сейчас мы наблюдаем закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с Новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Однако, это может не отражать реальную картину. Мы видим, что в 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемических порогов от 2,5 % в Херсонской области до 58% в Черкасской...", - отметила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве.
Ранее сообщалось, что в период с 2 по 8 января в Украине зарегистрировано 250 227 больных гриппом и ОРВИ.
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