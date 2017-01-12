ГПУ заявляет, что пытается вернуть из Литвы миллионы Лазаренко

В украинской Генпрокуратуре заявляют, что информация о 30 миллионах долларов бывшего премьер-министра Павла Лазаренко в Литве, не стала для них новостью. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Обнаруженные журналистским расследованием OCCRP 30 млн долл. США Павла Лазаренко в Литве не стали новостью для Генпрокуратуры Украины, которая активно работает над их возвращением в Украину в последние полгода", - написал он.

"Указанные средства являются частью тех 280 млн долл. США, которые арестованы на основании ходатайств американской Фемиды в 5 юрисдикциях мира", - добавил он.

Енин добавил, что сейчас гражданский процесс правительство США против Лазаренко вступил в свою финальную стадию.

"Во взаимодействии с американскими партнерами в ноябре и декабре 2016 в Киеве были обеспечены допросы важных свидетелей по делу Лазаренко, включая бывших премьеров, вице-премьеров и членов правительства Украины", - сообщил он, добавив, что в случае положительного решения суда США Украина начнет процесс возвращения украденных активов.

"Не исключено, что вердикт американского суда будет объявлен уже в этом году", - добавил он.

Недавно литовское издание 15min.lt выявило в базе данных Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) документы, свидетельствующие, что на счету в банке Литвы лежат около 30 млн долларов, связанные с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году. В 2004 году был осужден в США по обвинению в отмывании денег. После выхода из тюрьмы в ноябре 2012 года Лазаренко находился в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции США, которая отказывается сообщить, когда выпустила его на свободу.

Во времена, когда Лазаренко находился в тюрьме в США, набирало обороты дело по его активам в офшорах.

В настоящее время дело Лазаренко насчитывает огромное количество томов и существует риск, что его расследование затянется на годы и оно может попасть в суд не ранее 2018 года.

Имя Лазаренко также фигурирует в "панамских бумагах" вместе с Юлией Тимошенко и ее мужем.

Сам же Лазаренко заявляет, что ныне он - бедный безработный, не имеющий никакого дохода. В судебных документах, представленных ним, говорится, что он задолжал бывшему адвокату 100 тысяч долларов и живет исключительно на зарплату жены. Однако, как считает прокурор по делу Лазаренко об отмывании средств Марта Борщ, у Лазаренко есть довоьно много припрятанных средств.

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