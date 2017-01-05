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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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Высший совет правосудия на заседании отстранил от должности судью Высшего хозсуда Емельянова
время публикации: 12:16
последнее обновление: 12:16
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Высший совет правосудия на заседании отстранил от должности судью Высшего хозсуда Емельянова

Высший совет правосудия (ВСП) во время проведения своего первого после образования заседания отстранил на два месяца от должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова, в отношении которого прокуратура расследует уголовное производство, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение Высший совет правосудия принял в четверг, удовлетворив таким образом представление заместителя генерального прокурора Украины, который просил временно отстранить Емельянова от должности судьи в связи с тем, что последний уже 3 месяца находится в статусе подозреваемого.

В представлении замгенпрокурора отмечается, что уголовное производство в отношении указанного гражданина Генпрокуратура расследует с 2013 года.

Сам присутствующий на заседании ВСП Емельянов заявил о неправомерности действий Генпрокуратуры. "У прокуратуры ко мне претензии в связи с работой на административной должности. Нет претензий к работе как судьи", - сказал он, подчеркнув, что считает неправомерным ходатайство об отстранении его от исполнения обязанностей судьи.

5 января 2017 года вступил в силу закон о Высшем совете правосудия, в рамках которого Высший совет юстиции был реорганизован в Высший совет правосудия.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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