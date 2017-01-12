Гройсман поручил увеличить бюджет закупки снегоуборочной техники до 750 млн грн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 12 января 2016 года, провел совещание по вопросам развития дорожной инфраструктуры, а также совершенствования системы содержания автомобильных дорог в Украине в зимний период. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, во время совещания его участники коснулись проблемы недостаточного количества необходимой техники для содержания дорог зимой и их технологической устарелости.

С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - премьер



"Что меня беспокоит: у нас сейчас отсутствует качественная система уборки дорог. Поэтому любой снегопад - ГСЧС начинает помогать решать проблемы, хотя по сути "Укравтодор" должен просто системно содержать дороги и тогда ситуация будет абсолютно контролируемая. Надо менять технологии, надо купить новую технику, надо повышать ответственность, а уж ГСЧС использовать как вспомогательные службы, которые готовы оказать нам поддержку, если у нас действительно уже аномальные снегопады", - убежден глава украинского правительства.

Говоря о взаимодействии ГСЧС и служб автомобильных дорог при неблагоприятных погодных условиях, Гройсман также отметил, что спасатели должны помогать только в самых сложных погодных ситуациях. Премьер-министр убежден, что нужно построить системную работу по надлежащему содержанию дорог.

В этом контексте глава правительства поручил увеличить ресурс на приобретение новой техники для зимней уборки на 500 млн в дополнение к 250 млн грн уже предусмотренных.

"У нас недостаточно в стране техники для качественного содержания дорог в зимний период, - подчеркнул Гройсман. - Первое поручение - давайте увеличим сумму денег на приобретение техники для зимней уборки. Начинаем от 250 (млн грн) - это те средства, которые уже есть и мы можем начинать уже работу и договариваемся, что мы должны нарастить еще на 500 млн. То есть до 750 млн общую сумму по году на приобретение новой техники. Единственное, что нам нужно посмотреть - то, чтобы эта техника максимально производилась в Украине - это работа для людей, местная экономика и так далее".

В совещании под председательством премьер-министра приняли участие вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, председатель правления ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Как уже сообщалось, с 12.00 четверга, 12 января, закрыто движение для транспортных средств на автодорогах Р-71 и Р-55 на территории Одесской области.

С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - премьер



Во время совещания также обсуждался вопрос подготовки к началу масштабной реконструкции и строительства дорог в 2017 году.

"Сейчас нам нужно очень быстро готовиться к началу масштабных строительных работ по ремонту, частичному ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству новых дорог, - отметил Гройсман. - 1 апреля мы должны быть полностью готовы: тендеры, деньги, закупки, - все должно быть готово".

Одним из приоритетных проектов автодорожных работ в Украине станет магистраль, соединяющая Львов с Одессой.

Премьер-министр подчеркнул приоритетность магистрали Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса, которая подчеркнет транзитные возможности страны.

"Мы эту магистраль берем одной из приоритетных. Однозначно, она будет работать", - отметил Гройсман.

Также глава правительства отметил необходимость окончания работ по строительству дороги Одесса - Рени.

В свою очередь, говоря о состоянии автомобильных дорог в Украине, Новак отметил, что в течение 20 лет сфера строительства дорог была хронически недофинансированной. По его словам, после решения премьер-министра о начале автодорожных работ ситуация начала меняться, и в 2016 году было отремонтировано 950 км дорог. Сейчас в неудовлетворительном состоянии находятся 17% дорог.

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