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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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Эксперты рассказали, почему в Киеве в декабре были проблемы с электроэнергией
время публикации: 10:24
последнее обновление: 10:58
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Департамент внутренней безопасности США позже официально обвинил хакеров в отключениях подачи электроэнергии в Украине

Эксперты в области безопасности пришли к выводу, что причиной декабрьского инцидента, когда несколько районов Киева остались без электроэнергии, была хакерская атака, пишет ВВС.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Без электричества оказались несколько кварталов на севере и северо-западе города, а также Киевская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС). В 1:05 работа подстанции была восстановлена.

Специалисты по кибербезопасности из компании Information Systems Security Partners (ISSP) связали этот инцидент с кибератакой, совершенной в 2015 году в Ивано-Франковской области, в результате которой без света оказались 225 тысяч человек.

Департамент внутренней безопасности США позже официально обвинил хакеров в отключениях подачи электроэнергии в Украине. Американские специалисты тогда высказали мнение, что следы этой кибератаки, с большой вероятностью, ведут в Россию.

Украинская компания ISSP, расследующая для "Укрэнерго" декабрьский инцидент, указывает на взаимосвязь между нападениями.

По утверждению компании, хакерские нападения на электроснабжение 2015 и 2016 годов взаимосвязаны, а также связаны с аналогичными нападениями в декабре на другие объекты инфраструктуры, в том числе на публичную компанию украинских железных дорог "Укрзализныця", а также на ряд министерств и Пенсионный фонд Украины.

Алексей Ясинский, директор по информационной безопасности ISSP, говорит, что кибератаки в 2015 и 2016 годах мало отличались друг от друга. Единственная разница была, по его словам, в том, что нападение в 2016 году было более сложным и гораздо лучше организованным.

По его словам, судя по всему, в данных случаях несколько преступных группировок сотрудничали друг с другом и тестировали методы, которые можно было бы применить в других странах мира.

Марина Кротофил из Honeywell Industrial Cyber Security Lab, которая также участвовала в расследовании хакерского нападения, говорит, что нападение в декабре 2016 года не было нацелено на долгосрочный эффект или серьезный ущерб.

"Они могли бы сделать больше, но, очевидно, это не входило в их замыслы. Это была скорее демонстрация того, на что они способны", - сказала Кротофил в интервью сайту Motherboard.

Напомним, в декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние два месяца 2016 года хакеры организовали 6500 кибератак на государственные сайты Украины. Это свидетельствует о том, что Россия развязала кибервойну против Украины, подчеркнул украинский президент.

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В декабре госучреждения подверглись 25 кибератакам
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 26 декабря 2016 г.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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