Холодницкий рассказал о допросе Онищенко и пожаловался, что олигархи перестали ходить к нему на встречи

Депутат из группы "Воля народа" Александр Онищенко не предоставил следствию никаких доказательств подкупа народных депутатов во время видео-допроса 22 декабря.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Он (Онищенко - ред.) сам позвонил на Skype, затем переносил, затем телефон у него сел, потом еще что-то. Связался с нами и практически ничего не рассказал. На сегодня никаких доказательств, необходимых для производства нет. Есть просто "бла-бла-бла", – сказал он.

На вопрос, сообщил ли депутат какие-то новые данные, Холодницкий ответил:

"Это, фактически, было его выступление, просто не на национальном телеканале. А доказательства? "А вы приедете, я вам дам". Ну что это за постановка вопроса? Только разговоры".

"Нет никакой информации, кому он давал деньги, за какие голосования, когда, где, из какого банка, была ли наличность – ну ничего. "А я платил, а я не помню" – вот все ответы. Наша задача подойти к этому объективно, но все выглядит как-то так... Он очередной раз просто выговорился, и на этом все закончилось", – пояснил прокурор.

Холодницкий также говорит, что олигархи не ходят к нему на встречи.

"За весь год из олигархов единственный, кто здесь был – это Коломойский. Однажды среди толпы я видел Виктора Пинчука на приеме в английском посольстве, но мы с ним не знакомились", – говорит Холодницкий.

О единственной встречи с Коломойским руководитель САП рассказывает следующее:

"Это была страстная пятница перед Пасхой. У нас на третьем этаже в актовом зале вместе с Сытником (директор НАБУ Артем Сытник, - ред.) проводилось совещание.

"Затем Артем поехал на работу, я захожу к себе, тут куча охраны по всем этажам. Смотрю, в приемной вместе со своим юристом сидит Коломойский. Он говорит – "А я к вам пришел". Спрашиваю: "Почему?". Говорит: "Познакомиться, пообщаться". Понятно, что уже не выгоню".

"Пригласил в кабинет, спросил его: "Кофе будем пить?" – отказался. Он этого вопроса просто не ожидал. Затем мы 45 минут говорили о 2014-м годе, революции, его деятельности в Днипре, по делам никаких разговоров не было. Я так понял, что это был какой-то ознакомительный визит, каждый ищет какие-то подходы. О работе и делах мы не говорили, тайны в этой встрече не было", – отмечает Холодницкий.

Он подчеркивает, что никакой "зрады" в этой встрече не было:

"Через полтора месяца, после этого визита дело Антонюка мы направили в суд, а это затрагивает непосредственно его интересы, потому что это приближеный человек в Коломойскому".

Холодницкий уверяет: все, кто заходят в к нему в кабинет – это не тайна:

"Пусть приходят журналисты, садятся внизу в холле и смотрят, кто и когда приходит. Это самый простой способ все отследить".

По словам руководителя САП, после визита на страстную пятницу Коломойский больше не пытался встретиться.

"Не звонил, не заходил, больше не было никаких контактов", – отметил Холодницкий.

Как сообщалось, в начале декабря объявленный в национальный розыск и находящийся за пределами Украины народный депутат Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других депутатов.

По информации СМИ, в течение года Онищенко записывал свои беседы с Порошенко на ручные часы с диктофоном. Депутат сообщил, что передал этот компромат американским спецслужбам 29 ноября.

Руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук заявил о начале досудебного следствия в отношении объявленного в национальный розыск депутата Онищенко по признакам государственной измены.

6 декабря НАБУ заявило, что проводит проверку изложенных в зарубежной прессе данных народного депутата Александра Онищенко (группа "Воля народа") относительно подкупа парламентариев, но не вносит эти сведения в ЕРДР.

Интернет-издание "Страна. UA" обнародовало первую аудиозапись, предоставленную, как утверждается, Онищенко. Запись представлена как разговор народных депутатов Онищенко и Олеся Довгого, лидера фракции "Воля народа". В ходе разговора собеседники обсуждают некие схемы, которые позволяют, как можно понять, решить проблемы в отношениях Онищенко и украинских властей.

Довгий подтвердил факт встреч с Онищенко в Генуе и в Лондоне и заявил, что на этих встречах рекомендовал Онищенко и его семье сотрудничать со следствием и компенсировать нанесенные бюджету страны потери.

22 декабря НАБУ частично допросило Онищенко в режиме видеоконференции.

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