В зоне АТО - 62 обстрела. Погиб один украинский боец

За минувшие сутки боевики 62 раза открывали огонь по силам АТО. Четыре украинских военных были ранены, один травмирован, еще один боец погиб. Об этом сегодня утром, 12 января, говорится в отчете штаба АТО на странице в Facebook.

Оккупанты обстреляли Красногоровку, ранен мирный житель, обесточена фильтровальная станция



На Мариупольском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.

На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии террористы били по Троицкому. Из 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Крымскому, из стрелкового оружия - по Станице Луганской.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов террористы обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия они стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеторецкому и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке – БМП.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января ВСУ подавили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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