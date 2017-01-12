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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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В зоне АТО - 62 обстрела. Погиб один украинский боец
время публикации: 07:00
последнее обновление: 11:56
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Четыре украинских военных были ранены, один травмирован, еще один боец погиб
На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали Красногоровку и Марьинку
На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов террористы обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого

За минувшие сутки боевики 62 раза открывали огонь по силам АТО. Четыре украинских военных были ранены, один травмирован, еще один боец погиб. Об этом сегодня утром, 12 января, говорится в отчете штаба АТО на странице в Facebook.

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На Мариупольском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.

На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии террористы били по Троицкому. Из 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Крымскому, из стрелкового оружия - по Станице Луганской.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов террористы обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия они стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеторецкому и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке – БМП.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января ВСУ подавили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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