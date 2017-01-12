В зоне АТО - 62 обстрела. Погиб один украинский боец

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За минувшие сутки боевики 62 раза открывали огонь по силам АТО. Четыре украинских военных были ранены, один травмирован, еще один боец погиб. Об этом сегодня утром, 12 января, говорится в отчете штаба АТО на странице в Facebook.
Оккупанты обстреляли Красногоровку, ранен мирный житель, обесточена фильтровальная станция
На Мариупольском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.
На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии террористы били по Троицкому. Из 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Крымскому, из стрелкового оружия - по Станице Луганской.
На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов террористы обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия они стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеторецкому и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке – БМП.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.
9 января ВСУ подавили вылазку диверсантов возле Тарамчука.
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