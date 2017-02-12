Авдеевку обстреливали из минометов и гранатометов различных калибров, двое военных ранены

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Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы. Зафиксировано 59 обстрелов. Двое наших военных ранены.
Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО.
За минувшие сутки на Мариупольском направлении из минометов обстреляны наши позиции в районе Красногоровки и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединское, Водяное. По Широкино и Красногоровке вели огонь БМП противника.
На Донецком направлении – из минометов разных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое. По нашим позициям в районе Луганского огонь вел снайпер.
Отметим, что, несмотря на обстрелы, эвакуированные жители Авдеевки сегодня начнут возвращаться домой.
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