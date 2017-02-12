На Харьковщине впервые состоялся переход из Московского Патриархата в Киевский, на Тернопольщине - помог "Правый сектор"

В селе Бугаевка Изюмского района на Харьковщине, местная община вышла из Московского Патриархата и перешла в УПЦ КП. Об этом на своей странице в Facebook сообщил священник Илья Зеленский.

"Община села указала на дверь Московскому Патриархату. 9 февраля состоялось собрание общины села, а уже на следующий день епископ Изюмской епархии, расположенной в Харьковской области, Елисей (Иванов) паковал чемоданы", - сообщил он.

Зеленский добавил, что священники МП приехали за вещами на "Мерседесе" и двух джипах.

"Открыли храм, вынесли, что смогли унести, и бегом смотались. Община села выбрала Киевский Патриархат", - отметил он.

"Это первый случай в Харьковской области за все годы независимости Украины!", - написал священник.

Кроме того, в паблике "Правый сектор. Тернопольщина" заявляется о первом торжественном богослужении вновь образованной церкви Украинской православной церкви Киевского патриархата в селе Котюжины на Збаражчине, имевшее место в воскресенье, 12 февраля 2017 года.

Отмечается, что вчера на общем собрании села прихожане сделали сознательный выбор в пользу Украинской церкви.

"Как ни странно, учитывая предыдущий опыт, на этот раз все прошло без столкновений и конфликтов с стороной верующих церкви Кирилла (главы Русской православной церкви Кирилла Гундяева - ред.). Наверное, присутствие бойцов "Правого сектора", принявших участие в Службе Божьей, стимулировала их к неконфликтности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "учитывая последние события в Украине, Московская церковь, имея антиукраинский характер, потеряла свои прочные позиции в религиозной жизни украинцев, где уже немало общин перешли или на стадии перехода в Украинскую церковь".

В то же время на официальной странице представительства РПЦ в Украине верующие Киевского патриархата и "правосекторовцы" названы "рейдерами".

Напомним, МП в Украине пользуется всесторонней поддержкой российского олигарха Вадима Новинского, который после получения украинского гражданства избран в Верховную Раду и пользуется сейчас депутатской неприкосновенностью.

По сообщениям СМИ, именно при поддержке Новинского эту религиозную конфессию уже после победы Революции Достоинства и начала российского вооруженного вторжения возглавил Орест Березовский (Онуфрий), известный за счет своей ярко выраженной антиукраинской политической позиции.

Как заявляет епископ Александр Драбинко, Новинский также активно противодействует образованию единой Поместной церкви, пытаясь ослабить влияние проукраинской фракции внутри УПЦ МП.

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