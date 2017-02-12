Масштабное ночное ДТП в Киеве: погибли мать с 3-летней девочкой, 8 человек госпитализированы

В результате масштабного ДТП на улице Вадима Гетьмана в Киеве погибли два человека, еще 8 человек госпитализированы.
Как сообщает dtp.kiev.ua на месте погибла мать, а отец и двое дочерей 3 и 7 лет были госпитализированы. Также среди пострадавших - две беременные женщины.
"Бус Мерседес вылетел на встречную в Фиат с семьей и зацепил Ауди", - говорится в сообщении.
Позже основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов сообщил о смерти 3-летней девочки, которая пострадала в масштабном ДТП: "В реанимации скончалась одна из пострадавших в страшном ДТП на Гетьмана девочек. За жизнь второй и ее отца борются врачи. Все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности".
Вторая девочка, 7 лет, в критическом состоянии доставлена в детскую больницу. "Подряд две остановки сердца, два раза завели. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Переломы костей черепа. Ушиб мозга тяжелой степени", - добавил Антонов.
Отметим, накануне премьер-министр Польши Беата Шидло пострадала в результате ДТП в городе Освенциме. Глава правительства страны получила ушибы и была госпитализирована. Сообщается, что автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, врезался в одну из машин правительственного кортежа, в котором находилась Шидло.
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