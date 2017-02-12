 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 12 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Оккупанты снова обстреливали Авдеевку из минометов и БМП, среди сил АТО потерь нет
время публикации: 18:53
последнее обновление: 19:01
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Оккупанты снова обстреливали Авдеевку из минометов и БМП

С начала суток до 18:00 воскресенья боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь силы АТО не понесли.

Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

"На Мариупольском направлении оккупанты из минометов калибра 82-миллиметров обстреливали Павлополь и Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицком огонь вел снайпер, а по Новогригорьевке - БМП", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из минометов оккупанты обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новоселовку Вторую, Каменку, Луганское.

По позициям в районе Авдеевки огонь вела БМП противника. По Троицком, Новоселовке Второй и Каменке - снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов обстреляли Новоалександровку.

Как сообщалось сегодня ранее, двое военных получили ранения на Донбассе в субботу.

facebook

Cсылки по теме:

Боевики обстреливают из лёгкого вооружения Авдеевку круглосуточно
// NEWSru.ua // Украина // 11 февраля 2017 г.

Российские кураторы приказали боевикам мешать работе ОБСЕ и интересуются отношением местных к Захарченко
// NEWSru.ua // Украина // 11 февраля 2017 г.

В 2017 году полиция Донецкой области задержала 31 боевика
// NEWSru.ua // Украина // 11 февраля 2017 г.

В Луганской области исчезли украинские разведчики
// NEWSru.ua // Украина // 11 февраля 2017 г.

Вице-премьер Зубко рассказал, как удалось спасти Авдеевку от холода и паники
// NEWSru.ua // Украина // 10 февраля 2017 г.

Комиссия Украина - НАТО обсудила обострение в Авдеевке
// NEWSru.ua // Украина // 9 февраля 2017 г.

Из Авдеевки эвакуировали почти 300 человек
// NEWSru.ua // Украина // 8 февраля 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 19:30
 Французы посвятили Василию Слипаку мемориальное произведение "Последняя кавалькада"
// Культура


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 12 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 19:30

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017