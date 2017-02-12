Оккупанты снова обстреливали Авдеевку из минометов и БМП, среди сил АТО потерь нет

С начала суток до 18:00 воскресенья боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь силы АТО не понесли.

Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

"На Мариупольском направлении оккупанты из минометов калибра 82-миллиметров обстреливали Павлополь и Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицком огонь вел снайпер, а по Новогригорьевке - БМП", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из минометов оккупанты обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новоселовку Вторую, Каменку, Луганское.

По позициям в районе Авдеевки огонь вела БМП противника. По Троицком, Новоселовке Второй и Каменке - снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов обстреляли Новоалександровку.

Как сообщалось сегодня ранее, двое военных получили ранения на Донбассе в субботу.

Cсылки по теме: