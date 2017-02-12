Украинские разведчики, исчезнувшие на Луганщине, вторые сутки не выходят на связь

Украинские разведчики вторые сутки не сообщают о себе, основная версия - утрата связи.

Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

"Версий много, возможно, просто утратили связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я уточняю информацию почти каждые полчаса", - сказал Матюхин.

Он подтвердил, что военные продолжают поиски, и опроверг информацию, которую распространяют СМИ боевиков, о том, что украинских разведчиков якобы могли убить.

Как вчера сообщалось, в зоне проведения АТО на Луганщине ведется поиск разведчиков, которые в определенное время не вышли на связь.

Cсылки по теме: