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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 12 февраля 2017 г.
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Украинские разведчики, исчезнувшие на Луганщине, вторые сутки не выходят на связь
время публикации: 19:53
последнее обновление: 19:53
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Украинские разведчики, исчезнувшие на Луганщине, вторые сутки не выходят на связь

Украинские разведчики вторые сутки не сообщают о себе, основная версия - утрата связи.

Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

"Версий много, возможно, просто утратили связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я уточняю информацию почти каждые полчаса", - сказал Матюхин.

Он подтвердил, что военные продолжают поиски, и опроверг информацию, которую распространяют СМИ боевиков, о том, что украинских разведчиков якобы могли убить.

Как вчера сообщалось, в зоне проведения АТО на Луганщине ведется поиск разведчиков, которые в определенное время не вышли на связь.

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