Украинские разведчики, исчезнувшие на Луганщине, вторые сутки не выходят на связь

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Украинские разведчики вторые сутки не сообщают о себе, основная версия - утрата связи.
Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".
"Версий много, возможно, просто утратили связь и пока не могут выйти на связь. Новой информации нет, я уточняю информацию почти каждые полчаса", - сказал Матюхин.
Он подтвердил, что военные продолжают поиски, и опроверг информацию, которую распространяют СМИ боевиков, о том, что украинских разведчиков якобы могли убить.
Как вчера сообщалось, в зоне проведения АТО на Луганщине ведется поиск разведчиков, которые в определенное время не вышли на связь.
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