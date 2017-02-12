Пьяный депутат облсовета устроил драку и сбил человека в Черкассах

В субботу вечером в Черкассах депутат областного совета глава фракции Партии ветеранов Афганистана Александр Рыбченко сбил пешехода.

Об этом пишет местное издание "Про все" со ссылкой на пресс-секретаря управления патрульной полиции города Зою Вовк .

ДТП случилось около 21:00 возле развлекательного комплекса "Чайка". За рулем Mercedes, который совершил наезд на местного жителя, находился Рыбченко.

"Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его освидетельствовали и обнаружили, что у него в крови 1,14 промилле алкоголя. Свидетели происшествия, которые увидели происшествие, вытащили Александра Рыбченко из автомобиля и пытались задержать, утверждают, что он сразу бросился снимать номера с собственной машины. При этом свидетели повредили ему автомобиль", - рассказали в полиции.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями.

Как сообщил на своей странице в Facebook местный журналист Валерий Воротник, перед ДТП Рыбченко избил "афганца" офицера-ветерана Олега Остапенко, который потерял ноги в Афганистане.

Воротник отметил, что Остапенко недавно был среди инициаторов перевыборов председателя областного союза ветеранов Афганистана.

"…Рыбченко начал избивать Олега, разбил ему лицо, очки, бил ногами, когда тот упал на снег... Когда прохожие сделали сволочи замечания, "Рыба" сел в свою машину, пробовал бежать... Разворачиваясь, разбил чью-то машину, стоявшую на парковке (Лексус), сбил двух людей. Переехал Олега Остапенко... Но и это еще не все. Рыбченко пытались остановить очевидцы. Он отчаянно дрался. Но в конце пьяное "тело" успокоили. Говорят, раздавались выстрелы и слышали звук разбитого стекла", - рассказал журналист.

Рыбченко уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Но в конце января 2017 года Сосновский районный суд закрыл производство в связи с истечением срока давности.

Отметим, в январе в Киеве пьяный водитель напал с кулаками на патрульных, которые отказались брать взятку.

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