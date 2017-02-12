Порошенко обсудил с Пахором эскалацию на Донбассе и санкции против РФ

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Республики Словения Борутом Пахором. Порошенко поблагодарил коллегу за активную поддержку Словении в вопросах территориальной целостности и независимости Украины, а также скорейшего введения Евросоюзом безвиза для украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Спасибо за сильную и надежную позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, за твердую позицию в вопросе обеспечения европейского единства, - включительно с санкциями, - а также за четкую позицию по незаконной аннексии Крыма ", - сказал Порошенко.

Во время встречи обсуждался вопрос европейской интеграции Украины. Глава украинского государства поблагодарил за активную поддержку Словении в вопросе скорейшего введения Европейским Союзом безвизового режима поездок для граждан Украины.

Президент Украины также подчеркнул важность сохранения последовательной санкционной политики ЕС в отношении России до полного восстановления незаконно нарушенного суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым.

Кроме этого, президент Порошенко подробно проинформировал собеседника о последнем обострении ситуации на Донбассе в связи с обстрелами Авдеевки со стороны российско-террористических войск.

Было отмечено, что для достижения прогресса в переговорном процессе по политическому урегулированию должны быть выполнены первоочередные элементы безопасности Минских договоренностей - прежде всего, полное и окончательное прекращение огня и отвод тяжелых вооружений.

Сторонами была отмечена обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере энергоэффективности, а также договоренность активизировать работу с целью восстановления прямого авиационного сообщения между Любляной и Киевом.

Глава Украинского государства подтвердил заинтересованность Украины в усилении сотрудничества со Словенией в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Президент Пахор проинформировал украинскую сторону об итогах его переговоров в Москве и Берлине. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил очередное приглашение президенту Республики Словения Боруту Пахору посетить Украину с официальным визитом.

Отметим, в ноябре 2016 года Украина и Словения приняли декларацию общих позиций.

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