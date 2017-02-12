На станции "Киев-Волынский" столкнулись два грузовых состава, пострадавших нет

В субботу, 11 февраля, вечером на станции "Киев-Волынский" произошло боковое столкновение группы грузовых вагонов и грузового поезда, который ехал по соседнему пути.

Об этом говорится на сайте Юго-Западной железной дороги.

В результате происшествия сошли с рельсов девять порожних вагонов (две цистерны и семь зерновозов), повреждена опора контактной сети.

К утру воскресенья были подняты на рельсы пять вагонов, задействованы восстановительные поезда станций "Дарница" и "Фастов".

В результате происшествия потери груза нет, персонал станции не пострадал, пассажирские поезда не задерживаются.

Напомним, 26 февраля в Черкасской области на участке железной дороги "Шевченко - Знамянка" произошла авария с участием грузового поезда, в результате семь вагонов сошли с рельсов.

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