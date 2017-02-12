Среди образовательных учреждений оккупированной Ялты только 18 из 50 получили лицензию

В 2016 году лицензию на осуществление образовательной деятельности получили только 18 из 50 муниципальных образовательных учреждений города Ялты, передают "Новости Крыма".

Об этом на традиционной конференции педагогических работников Ялты по итогам первого полугодия учебного года ее участникам сообщил начальник Управления образования оккупационной администрации Ялты Ренард Кутковский.

"В том числе 15 школ, одно дошкольное учреждение и два учреждения дополнительного образования", – уточнил Кутковский.

Начальник управления образования обратил внимание, что "по-прежнему основной и единственной" причиной, препятствующей получению лицензии, является отсутствие положительного заключения Роспотребнадзора по Ялте.

"Хотя для устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства учреждениями образования города проведена большая работа", – заверил он и добавил, что следующим этапом после получения лицензии является прохождение государственной аккредитации.

Уже с 3 марта нынешнего года, отметил Кутковский, такую аккредитацию начнут проходить шесть общеобразовательных учреждений Ялтинского региона.

Ранее Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии высших учебных заведений, которые остались в Крыму и на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

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