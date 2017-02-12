В Беларуси назвали задержание Жадана "недоразумением"

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В министерстве иностранных дел Беларуси пояснили задержание украинского писателя Сергея Жадана "недоразумением". По словам Жадана, об отмене запрета на въезд в Беларусь он узнал уже на пути в Украину, передает "112 Украина".
"Ко мне обратились представители МИД Беларуси и сказали, что это недоразумение, проблему решили", - отметил он.
Жадан подчеркнул, что для него запрет на въезд в Беларусь был неожиданностью.
"По данным правоохранителей, я был в списках с 2015 г. Потом меня из списков исключили, а потом снова добавили. Для меня это все бессмысленно. О каком терроризме может идти речь? Это какой-то бред. К нему отношение я имею разве что из-за того, что его осуждаю... Был в Белоруссии прошлым летом. Тогда о запретах никто не говорил", - сказал он.
Сейчас писатель уже прибыл в Киев.
"Спокойно пересек границу. Проблем не возникло", - отметил он.
Снова территорию Беларуси Жадан планирует посетить в мае - на этот раз с концертом. Однако перед поездкой писатель планирует проверить, нет ли кого-нибудь из его музыкантов в указанных списках.
Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля в Минске милиционеры ворвались в гостиничный номер Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере и не предоставили возможности позвонить в Посольство Украины.
После этого силовики выяснили в Комитете госбезопасности Беларуси, что еще в 2015 году был запрещен въезд на территорию России, что объяснялось формулировкой "за причастность к террористической деятельности".
"А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном", - сообщал сам потерпевший.
Также милиционеры спрашивали Жадана о терроризме, после чего поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь.
В связи с задержанием писателя в МИД вызвали посла Беларуси Игоря Сокола. Представитель министерства заявил, что разъяснения беларуской стороны относительно задержания Жадана не удовлетворяют украинскую сторону.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой беларуского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеєм ситуацию с задержанием в Минске украинского писателя.
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