На Днепропетровщине редактору местного сайта сожгли машину

В Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области в ночь на воскресенье неизвестные подожгли автомобиль главного редактора местного сайта 5692.com.ua и газеты "Город 5692" Сергея Гузя.
Как сегодня, 12 февраля, сообщает 5692.com.ua, первыми пожар заметили соседи, они же и помогли его тушить. Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила следы умышленного поджога автомобиля.
Поджог произошел в районе 4 часов утра. Автомобиль загорелся сразу в нескольких местах.
"Судя по следам, неизвестный (или неизвестные) бросили на багажник пластиковую бутылку с зажигательной смесью, а уже оттуда огонь стал распространяться по всему автомобилю", - пишет издание.
По факту поджога начато расследование. Сам Гузь связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.
"Я не сомневаюсь, что автомобиль сожгли из-за нашей честной и профессиональной работы. Некоторым влиятельным людям в городе не нравилось то, как мы освещаем события в Каменском", - заявил он.
"В последние недели на редакцию оказывалось давление, чтобы не допустить выхода новой газеты "Город 5692", остановить расследования, которые проводит редакция. Несколько дней назад у меня интересовались, не случилось ли чего с моим автомобилем. Думаю, что и наши последние публикации о том, как с помощью манипуляций пытаются отозвать из горсовета некоторых депутатов – также не всем понравились", - добавил Гузь.
Отметим, в ноябре 2016 года в Одессе двое неизвестных сожгли авто лидера местного "Автомайдана", бросив в машину "коктейль Молотова".
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