 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 12 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

На Днепропетровщине редактору местного сайта сожгли машину

время публикации: 11:07
последнее обновление: 11:07
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области в ночь на воскресенье неизвестные подожгли автомобиль главного редактора местного сайта 5692.com.ua и газеты "Город 5692" Сергея Гузя

В Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области в ночь на воскресенье неизвестные подожгли автомобиль главного редактора местного сайта 5692.com.ua и газеты "Город 5692" Сергея Гузя.

Как сегодня, 12 февраля, сообщает 5692.com.ua, первыми пожар заметили соседи, они же и помогли его тушить. Приехавшая на место следственно-оперативная группа установила следы умышленного поджога автомобиля.

Поджог произошел в районе 4 часов утра. Автомобиль загорелся сразу в нескольких местах.

"Судя по следам, неизвестный (или неизвестные) бросили на багажник пластиковую бутылку с зажигательной смесью, а уже оттуда огонь стал распространяться по всему автомобилю", - пишет издание.

По факту поджога начато расследование. Сам Гузь связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

"Я не сомневаюсь, что автомобиль сожгли из-за нашей честной и профессиональной работы. Некоторым влиятельным людям в городе не нравилось то, как мы освещаем события в Каменском", - заявил он.

"В последние недели на редакцию оказывалось давление, чтобы не допустить выхода новой газеты "Город 5692", остановить расследования, которые проводит редакция. Несколько дней назад у меня интересовались, не случилось ли чего с моим автомобилем. Думаю, что и наши последние публикации о том, как с помощью манипуляций пытаются отозвать из горсовета некоторых депутатов – также не всем понравились", - добавил Гузь.

Отметим, в ноябре 2016 года в Одессе двое неизвестных сожгли авто лидера местного "Автомайдана", бросив в машину "коктейль Молотова".

facebook

Cсылки по теме:

В Одессе неизвестные сожгли машину депутата от "Оппоблока"
// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2016 г.

В Харькове сожгли 4 автомобиля добровольческих батальонов
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2015 г.

В Лисичанске на улице обнаружены две ручные гранаты, а главе ТИК ночью сожгли машину
// NEWSru.ua // Украина // 25 октября 2015 г.

В Харькове неизвестные сожгли две машины волонтёров
// NEWSru.ua // Украина // 14 апреля 2015 г.

Пресс-секретарю Виталия Кличко сожгли автомобиль
// NEWSru.ua // Украина // 23 ноября 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:23
 Пьяный депутат облсовета устроил драку и сбил человека в Черкассах
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 12 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 12:23

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017