Одесская FM-радиостанция агитирует за "братскую Россию" и формирует неприязнь к украинскому языку, культуре и государству

Одесскую частную радиостанцию "Гармония мира" ждет проверка на предмет негативного отношения к украинскому языку и культуре.

Как сообщили в Нацсовете по телевидению и радиовещанию, проверку компании "Гармония мира" назначили по обращению народных депутатов и представителей политических партий.

В заявлении указано, что, в частности 22 января 2017 года в 00.40 в эфире телерадиоорганизации (102,7 МГц) транслировался повтор 21-го выпуска передачи "Истоки", которая, по мнению заявителей, носит антигосударственное содержание и создает условия для дестабилизации национальной безопасности.

"Информация, изложенная в радиопередаче, навязывает слушателям негативное отношение и ставит под сомнение существование украинского языка, культуры, невозможность разрыва связей с "братской Россией", противоречивость существования Украины как государства, что является признаком нарушения лицензиатом требований абзаца шестого части второй статьи 6 и пункта "е" части первой статьи 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании",- говорится в сообщении.

Кроме того, заявители отмечают, что в эфире станции объем украиноязычных программ составляет небольшой процент, что является признаком нарушения соответствующего закона.