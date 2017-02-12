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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 12 февраля 2017 г.
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Фермера из Донбасса, который в 2014-м сдал боевикам украинских спецназовцев, судят в Запорожье
время публикации: 20:31
последнее обновление: 20:31
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Фермера из Донбасса, который в 2014-м сдал боевикам украинских спецназовцев, судят в Запорожье
В Куйбышевском райсуде г. Бильмак Запорожской области судят 61-летнего фермера из Донецкой области Николая Бутрименко, который в 2014 году выдал донецким боевикам местоположение украинских военных, в результате чего их расстреляли

В Куйбышевском райсуде г. Бильмак Запорожской области судят 61-летнего фермера из Донецкой области Николая Бутрименко, который в 2014 году выдал донецким боевикам местоположение украинских военных, в результате чего их расстреляли.

Как сообщает "Новинарня" со ссылкой на "Национальный корпус Запорожье", на заседание суда 10 февраля приехали пострадавшие - родственники погибших бойцов и военные, чудом спасшиеся во время тех трагических событий.

Согласно данным обвинения, в июле 2014 года 19 бойцов 3-го полка спецназначения из Кировограда разыскивали в районе села Латышев Шахтерского района (около Снежного) пилота украинского самолета Су-25, который был сбит пророссийскими силами накануне, 23 июля.

ФЛП Николай Бутрименко (01.08.1955 г.р.) из села Дмитровка радушно встретил военных и предложил им переночевать в ангаре его фермы (он руководил агрофирмой "Имени челюскинцев"), а сам сообщил об этом террористам, которые впоследствии прибыли на место.

Боевики расстреляли ангар из пулеметов. Часть украинских бойцов (по разным данным, от 7 до 12) погибла на месте, остальные попали в плен, нескольким удалось спастись.

Сам Бутрименко издевался над пленными, в частности, по некоторым данным, бил их палкой.

Как сообщают запорожские СМИ, некоторое время Бутрименко ездил на подконтрольную Украине территорию за пенсией, но впоследствии стал осторожнее и линию разграничения уже не пересекал. В июне 2016 года украинские спецназовцы задержали его в "серой зоне", рядом с блокпостом сепаратистов на КПВВ "Марьинка".

Теперь сообщник террористов находится в Мариупольском СИЗО. Судьи из Мариуполя и Бердянска перед тем взяли самоотвод. В зал суда в Бильмак его не привозят - ограничиваются видеоконференцией.

На заседании в пятницу, 10 февраля, адвокат подсудимого убеждал, что его подзащитный не причастен к гибели военных, а "слить" их террористам могли другие жители села. Однако все допрошенные прямо или косвенно подтвердили: "сдал" их именно Бутрименко. Один из военных слышал, как тот звонил по телефону и говорил: "Они на месте", а затем поехал в сторону села. Через некоторое время на место приехали вооруженные боевики.

"К нам подъехали пять транспортных средств с украинскими опознавательными знаками. На БМП был небольшой флаг "ДНР". Это ввело в заблуждение личный состав. Огонь был целенаправленный по ангару и ферме. Погибло 12 человек. В плен попали четверо", - вспоминает один военный.

Также двое пострадавших после атаки видели Бутрименко вместе с сепаратистами с оружием в руках, он выкрикивал оскорбления в адрес ВСУ.

"Меня заставили копать себе могилу. Приставили к затылку автомат. Террорист сделал два выстрела над головой ... Повезли в Донецк, в, как они сами его называли, "гестапо ДНР". В течение четырех дней издевались, применяли ток. После чего проснулся уже в камере. Каждый раз допрашивали разные люди. 14-го числа нас вывезли за город. Нам уже потом объяснили, что везут на обмен - там и передали СБУ", - вспоминает боец, который попал в плен.

"Показания об участии Бутрименко в атаке [на] наших армейцев сломали неуклюжую схему адвоката обвиняемого и его версию о причастности других гражданских в поселке, которые могли бы сдать местонахождение украинских военных", - отмечает "Нацкорпус" в сообщении в Фейсбуке.

Следующее заседание суда состоится 21 февраля.

Ранее пограничники Херсонского отряда Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины на админгранице с Крымом обнаружили бывшего украинского военнослужащего, перешедшего на сторону оккупантов и оставшегося служить в ВМС Российской Федерации.

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