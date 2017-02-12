На Мариупольском направлении двое украинских бойцов получили ранения, - Мотузянык

За прошедшие сутки в результате боевых действий на Востоке Украины ни один украинский военнослужащий не погиб, однако двое получили ранения.

Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", - сказал Мотузянык.

По его словам, это произошло на Мариупольском направлении, вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное.

Мотузянык сообщил, что в субботу на Луганском направлении не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

На Мариупольском направлении зафиксировано 36 обстрелов.

На Донецком направлении состоялось 23 обстрела, 6 из них с применением минометов.

4 февраля сообщалось, что за время обострения противостояния возле Авдеевки боевики выпустили более 7500 боеприпасов из тяжелого вооружения и 13 раз осуществляли штурмовые действия против позиции ВСУ и населения в районе населенного пункта.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Отметим, что, несмотря на постоянные обстрелы, эвакуированные жители Авдеевки сегодня начнут возвращаться домой.

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