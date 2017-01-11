 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В АП опровергают информацию о найме американских лоббистов
время публикации: 17:57
последнее обновление: 18:07
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Информация о найме украинской властью американской лоббистской компании BGR Group для отстаивания интересов государства не соответствует действительности

Информация о найме украинской властью американской лоббистской компании BGR Group для отстаивания интересов государства не соответствует действительности.

Об этом заявил глава пресс-службы Администрации президента Украины Андрей Жигулин, пишет Радио Свобода.

"На самом деле документы, которые опубликовала FARA (сайт отдела регистрации иностранных агентов министерства юстиции США), являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть", - сказал он.

Жигулин не объяснил, в чем заключается ошибка и обращалась ли украинская власть когда-либо к услугам фирм-лоббистов в США.

Ранее на сайте отдела регистрации иностранных агентов министерства юстиции США (FARA) были опубликованы документы, согласно которым администрация президента Петра Порошенко наняла лоббистскую компанию BGR Group для отстаивания интересов Украины.

facebook

Cсылки по теме:

Foreign Affairs. Украина готовится к Трампу
// NEWSru.ua // Пресса // 30 ноября 2016 г.

Яценюк отправился в Брюссель лоббировать украинскую евроинтеграцию
// NEWSru.ua // Украина // 28 ноября 2016 г.

В Конгрессе США продолжают лоббировать оружие для Украины
// NEWSru.ua // В мире // 21 мая 2015 г.

Аваков рассказал итальянским политикам о российской агрессии
// NEWSru.ua // Украина // 16 апреля 2015 г.

Латвия будет лоббировать введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 20:35
 Аналитики обвинили Россию в попытках повлиять на общественное мнение и принятие решений в Швеции
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 11 января 2017 г.  

Последняя новость – 20:35

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017