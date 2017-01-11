В АП опровергают информацию о найме американских лоббистов

Информация о найме украинской властью американской лоббистской компании BGR Group для отстаивания интересов государства не соответствует действительности.
Об этом заявил глава пресс-службы Администрации президента Украины Андрей Жигулин, пишет Радио Свобода.
"На самом деле документы, которые опубликовала FARA (сайт отдела регистрации иностранных агентов министерства юстиции США), являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть", - сказал он.
Жигулин не объяснил, в чем заключается ошибка и обращалась ли украинская власть когда-либо к услугам фирм-лоббистов в США.
Ранее на сайте отдела регистрации иностранных агентов министерства юстиции США (FARA) были опубликованы документы, согласно которым администрация президента Петра Порошенко наняла лоббистскую компанию BGR Group для отстаивания интересов Украины.
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