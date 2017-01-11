Спасатели сообщают, что заторов из-за непогоды уже нет

По состоянию на 7 часов среды автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Людей которые получили обморожения во время заторов, нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Одесской области с 00 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. 11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 10 районов области. Остается ограниченным движение всех транспортных средств на автодороге Одесса-Рени и ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платоново", - говорится в сообщении

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 502 ед. тех. и 1 тыс. 60 чел. из которых от Укравтодора привлечены 473 ед. техники и 868 чел., от ГСЧС 29 ед. тех. и 192 чел. л/с.

Подразделениями ГСЧС с 4 января освобождены из снежных заносов 1 тыс. 919 автомобилей, в которых находились 4 тыс. 699 человек.

Ситуация относительно состояния проезда на автомобильных дорогах Украины находится на постоянном контроле ГСЧС.

Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.

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