КСУ продолжит рассмотрение "закона Колесниченко-Кивалова" в закрытом режиме

Конституционный суд Украины 13 января 2017 продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно конституционности закона Украины "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 года, так называемый "закон Колесниченко-Кивалова", пишет Интерфакс-Украина.

Согласно повестке дня Конституционного суда, которая обнародована на официальном сайте суда, закрытая часть пленарного заседания КС начнется в 10:00 в пятницу, 13 января.

В свою очередь, общественные активисты движения "Чиста мова" в соцсети Фейсбук сообщили о намерении провести 13 января в 09:30 возле здания Конституционного суда по ул.Жилянской, 14 в Киеве митинг с требованием немедленной отмены "закона Колесниченко-Кивалова".

Как сообщалось, поступившее 10 июля 2014 года конституционное представление 57 народных депутатов Украины о конституционности данного закона было рассмотрено коллегией судей КС, после чего 10 октября того же года было открыто производство по делу о конституционности закона.

Верховная Рада приняла инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики" 3 июля 2012 года. 8 августа президент Виктор Янукович подписал этот закон, а также поручил Кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков в Украине.

Закон вступил в силу 10 августа, он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Венгерский язык стал региональным в городе Берегово (Закарпатье), молдавский (румынский) – в селе Тарасовцы Черновицкой области. Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского района Закарпатской области.

Вместе с тем, 23 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену закона Украины "Об основах государственной языковой политики" За отмену закона тогда проголосовали 232 народных депутата из 334 зарегистрировавшихся в зале. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения.

Вместе с тем, на то время и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон. Таким образом, он не вступил в силу.

14 декабря 2016 года Конституционный суд завершил рассмотрение в форме устного слушания дела по "закону Колесниченко-Кивалова" и перешел к закрытой части процесса.

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