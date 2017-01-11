Тиллерсон выступил за передачу Украине летального оружия

Соединенным Штатам необходимо поддержать Украину, предоставив ей летальное оборонительное вооружение.

Такое мнение во время слушаний в Комитете по международным делам Сената в среду, 11 января 2017 года, выразил выдвинутый Дональдом Трампом на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, сообщает "Укринформ".

"Принятие подобного решения требует консультаций с Национальным советом по безопасности и вклада других, но я бы поддержал это", - сказал Тиллерсон в ответ на вопрос о необходимости поставок в Украину летального оборонительного оружия.

Он также подчеркнул важность поддержания обороноспособности Украины.

"Важно всячески помогать Украинский защитить себя от дальнейшей агрессии. Надеюсь, режим прекращения огня будет придерживаться, однако при отсутствии этого нам важно поддержать их возможности самозащиты", - отметил кандидат в государственные секретари США.

Перед этим Тиллерсон признал оккупированный россиянами Крым суверенной украинской территории и выступил за сохранение санкций в отношении режима Путина до тех пор, "пока не будет выработан новый стратегический подход к отношениям между Вашингтоном и Москвой".

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