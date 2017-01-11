В ВНО по иностранному языку готовят изменения

Украинский центр оценивания качества образования и региональные центры проведут в апреле второй этап апробации тестов внешнего независимого оценивания по четырем иностранным языкам.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства образования и науки.

"Провести с 24 до 29 апреля 2017 года II этап апробации нового формата заданий сертификационных работ внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам с использованием предметных тестов уровня B1 для выпускников, которые изучали иностранный язык на уровне стандарта или академическом уровне, и уровня В2 для выпускников, которые изучали иностранный язык на профильном уровне", - говорится в документе.

Как отмечается в приказе, апробация проводится с целью подготовки к введению в 2018 году для сертификационных работ ВНО нового формата заданий по иностранным языкам, которые учитывают понимание речи на слух (аудирование).

Соответствующий график проведения будет дополнительно опубликован на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Участие в тестировании примут около 5 тысяч учеников выпускных классов изо всех регионов Украины.

Результаты апробационного тестирования предоставят участникам до 26 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что с 10 января началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе и еще одному предмету по выбору. В 2017 году пробное ВНО состоится 1 и 8 апреля.

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