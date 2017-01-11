На Донбассе на КПВВ установят видеокамеры

Правительство в среду, 11 января, утвердило план мер по реализации государственной политики в отношении оккупированной части Донбасса. Соответствующий документ был принят без представления на заседании Кабмина, однако агентство "Украинские новости" ознакомилось с документом.

Одно из его положений предусматривает, что на протяжении первого квартала 2017 года пункты пропуска на линии разграничения, через которые проводится перемещение грузов, будут оборудованы системами видеонаблюдения.

Кроме того, правительство запланировало предоставление административных услуг вблизи пунктов пропуска. В частности, речь идет о регистрации актов гражданского состояния и выдаче паспортов граждан Украины людям, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

Также в пропускных пунктах запланировано установление оборудования для доступа к высокоскоростному мобильному Интернету (3G) и для обеспечения Wi-Fi. Наряду с этим на КПВВ должны распространять украинские и мировые газеты.

Планом предусмотрена установка радиостанций, телевышек, передатчиков, чтобы вещать на неподконтрольные территории.

Cейчас на границе с оккупированным Донбассом работают пять контрольных пунктов въезда-выезда: "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская".

Напомним, на контрольно-пропускном пункте "Майорское" 28 декабря начал работать новый логистический центр.

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