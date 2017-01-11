Ко Дню Соборности стартовал международный флешмоб "United Ukraine"

В Интернете начался третий международный флешмоб United Ukraine, который продлится до 22 января, Дня Соборности Украины. Об этом сообщили организаторы акции – общественная организация Ukrainians.

"Это уже третий флешмоб United Ukraine который мы организуем ко Дню Соборности Украины. Его цель – показать, что люди в Украине и многих странах за ее пределами неравнодушны к нашему государству и поддерживают его единство. Это особенно важно в тяжелые времена войны на востоке Украины и информационной войны против нашего государства со стороны России", – подчеркнул координатор флешмоба Алексей Захарченко.

Участником флешмоба может стать каждый, кто поддерживает Украину, хочет ее единства и прекращения военной агрессии со стороны России.

В 2016 году во флешмобе приняли участие более 15 000 участников из 68 стран мира и 117-ти населенных пунктов в Украине.

Тогда к флешмобу присоединились президент Украины Петр Порошенко, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, генеральный секретарь Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, народные депутаты Украины, депутаты Европарламента и многие другие.

В этом году организаторы ставят себе за цель акцентировать внимание акции на территории Украины и временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Планируется привлечь участников из 200 населенных пунктов в Украине и более 40 стран мира.

22 января организаторы флешмоба проведут публичную акцию в Киеве, на которой представят журналистам и общественности распечатанные фото с участниками флешмоба из разных стран мира и уголков Украины.

Ранее в соцсетях начался патриотический флешмоб в поддержку украинских бойцов, воюющих на Донбассе.

Cсылки по теме: