Ко Дню Соборности стартовал международный флешмоб "United Ukraine"

В Интернете начался третий международный флешмоб United Ukraine, который продлится до 22 января, Дня Соборности Украины. Об этом сообщили организаторы акции – общественная организация Ukrainians.
"Это уже третий флешмоб United Ukraine который мы организуем ко Дню Соборности Украины. Его цель – показать, что люди в Украине и многих странах за ее пределами неравнодушны к нашему государству и поддерживают его единство. Это особенно важно в тяжелые времена войны на востоке Украины и информационной войны против нашего государства со стороны России", – подчеркнул координатор флешмоба Алексей Захарченко.
Участником флешмоба может стать каждый, кто поддерживает Украину, хочет ее единства и прекращения военной агрессии со стороны России.
В 2016 году во флешмобе приняли участие более 15 000 участников из 68 стран мира и 117-ти населенных пунктов в Украине.
Тогда к флешмобу присоединились президент Украины Петр Порошенко, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, генеральный секретарь Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, народные депутаты Украины, депутаты Европарламента и многие другие.
В этом году организаторы ставят себе за цель акцентировать внимание акции на территории Украины и временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Планируется привлечь участников из 200 населенных пунктов в Украине и более 40 стран мира.
22 января организаторы флешмоба проведут публичную акцию в Киеве, на которой представят журналистам и общественности распечатанные фото с участниками флешмоба из разных стран мира и уголков Украины.
Ранее в соцсетях начался патриотический флешмоб в поддержку украинских бойцов, воюющих на Донбассе.
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