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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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По факту разглашения Савченко фамилий украинских военных могут завести дело - офис обмудсмена
время публикации: 14:25
последнее обновление: 14:58
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По факту разглашения нардепом Надеждой Савченко фамилий пропавших и пленных украинских военнослужащих может быть открыто уголовное производство

По факту разглашения нардепом Надеждой Савченко фамилий пропавших и пленных украинских военнослужащих может быть открыто уголовное производство.

Такое мнение в комментарии "Украинской правде" высказал представитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"Закон говорит об особом порядке обнародования информации о военнослужащих. А часть людей, пропавших или пленных на территории ОРДЛО - это наши военнослужащие. Здесь есть нарушение закона о борьбе с терроризмом. В этом аспекте возможно открытие уголовного производства по этому делу", - сказал Чаплыга.

Вместе с тем Чаплыга констатирует, что часть правозащитников приветствует такую инициативу Савченко, как приветствует и любые шаги по ускорению освобождения украинских заложников.

"Если есть люди, которые считают, что их право на приватность нарушено, то они могут обращаться с заявлением. Может быть открыто уголовное производство по ст. 182 УК - незаконный сбор, хранение, использование распространение информации о лице без его согласия. Производство может быть открыто следователем или прокурором только на основании заявления", - сказал Чаплыга.

10 января народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки пленных в ОРДЛО и на территории РФ и пропавших без вести. Советник председателя СБУ Юрий Тандит отметил, что списки Савченко - некорректны.

Напомним, 27 декабря 2016 года представители группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили, что всего они готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан. Между те, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками якобы об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленника.

В конце декабря украинская сторона в качестве жеста доброй воли передала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-и украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях.

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// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

Геращенко: боевики искусственно занижают количество украинских заложников
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.

Савченко заявляет о договорённости с боевиками об обмене 52 украинских пленников на 226 задержанных
// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.


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Среда, 11 января 2017 г.  

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