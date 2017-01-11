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NEWSru.ua // Украина // Среда, 11 января 2017 г.
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"Торнадовцы" напали на охрану Лукьяновского СИЗО, - волонтёр
время публикации: 23:06
последнее обновление: 23:27
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В Киеве совершено нападение на охрану Лукьяновского СИЗО, сообщил вечером в среду, 11 января 2017 года, волонтер Роман Синицын

В Киеве совершено нападение на охрану Лукьяновского СИЗО, сообщил вечером в среду, 11 января 2017 года, волонтер Роман Синицын.

"Говорят в Лукьяновском СИЗО ЧП.

Бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану.

Пока без деталей, но полиции туда приехало много", - написал Синицын на своей странице в Facebook.

Как информирует "Украинская правда", спикер Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил информацию о нападении.

Он сообщил, что, по предварительной информации, между арестантами, которых доставили после заседания суда, и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения и сейчас под охраной доставлен в медучреждение.

Во время конфликта здание СИЗО окружала полиция для того, чтобы обеспечить порядок.

В то же время Тракало не смог ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о том, что заключенные являются бойцами роты "Торнадо". Он отметил, что эту информацию могут сообщить лишь в Минюсте.

Напомним, летние закрытые слушании дела бойцов скандально известного батальона "Торнадо" в Оболонском районном суде города Киева сопровождались беспорядками как в зале судебных заседаний, так и на прилегающей территории.

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Среда, 11 января 2017 г.  
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