Сворак рассказала о пытках в плену "ЛНРовцев" и готова пройти полиграф в СБУ

Ольга Сворак, которую освободили из плена боевиков из группировки "ЛНР", заявляет, что подверглась пыткам. Кроме того, террористы забрали и не вернули ей паспорт, удостоверение, телефон и ноутбук, а вот чемоданом с одеждой не заинтересовались.

Об этом Сворак сообщила в Ивано-Франковске на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как ей удалось вернуться из плена с чемоданом, передает "Укринформ".

"Откуда синяки? Потому что каждый день по 7-9 часов меня допрашивали. С мешком на голове поднимали из подвала на допросы и с мешком на голове выводили. О методах пыток мне неприятно вспоминать. Относительно моих вещей. Мои важные вещи там остались - а это ноутбук, телефон, паспорт гражданина Украины, удостоверение. Личные вещи мне отдали. Им они не были интересными. Я женщина, и не была там военнопленной. Даже "ЛНР" не нужны мои женские платьица", - рассказала Сворак.

Она утверждает, что находилась не только в Луганском СИЗО, а в подвале "МГБ ЛНР", где и было снято видео. Пыткам, говорит, подверглась, потому что на ее телефоне звучала украинская музыка и футболку имела с гербом Украины.

По ее словам, на территорию, оккупированную боевиками-"ЛНРовцами", она попала весной с миссией – помогать людям, которые находятся на линии разграничения. Чтобы ей доверяли, она придумала "легенду о любви". Эта "легенда", говорит, и есть на знаменитом фото. Позже, по словам Сворак, тот мужчина и передал ее спецслужбам "ЛНР".

Сворак уверяет - она не имеет отношения ни к каким политическим играм и вообще не знала, что к ее освобождению причастна Надежда Савченко.

"26 декабря меня забрали из Луганского СИЗО. Освободили меня - точнее, передали Рубану, 27 декабря. Кто меня освобождает, я не знала. Конечно, я благодарна Савченко, что она была к этому причастна. Впрочем, ни к каким политическим баталиям или играм я не имею отношения", - заявила Сворак.

"О самом освобождении я не знала. Я ехала так же, как меня и возили, с мешком на голове и наручниками. Когда меня привезли, я поняла, что стала марионеткой в каких-то политических играх, о которых и не догадывалась. Я находилась в большом информационном вакууме. Чтобы не было каких-то сомнений, что я что-то сделала не так, даю согласие на прохождение полиграфа в СБУ. Я работала в пользу Украины", - утверждает Сворак.

Отметим, что освобождение Сворак вызвало дискуссии в журналистской среде Ивано-Франковска. Представителей СМИ возмутило то, что Сворак "сама подалась в Луганск к своему любимому боевику и теперь жалуется, что там "не курорт". В редакции издания "Голос-инфо", где Сворак работала внештатным корреспондентом, заверили, что не давали ей ни одного редакционного задания на территории Луганской области.

Напомним, украинская сторона передала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Боевики-"ДНРовцы" сначала заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут, однако позже передумали, и 27 декабря 2016 года отпустили двух пленных женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - как заявили руководители группировок "Д/ЛНР", ради депутата Надежды Савченко (так, например, 23 декабря член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что рассмотрение вопроса об освобождении боевиками заложников было вновь сорвано).

27 декабря 2016 года представители группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили, что на двоих готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан. Между тем, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленников.

Cсылки по теме: